VEJANO - Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia commemorativa in occasione del 25esimo anniversario della morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattani, concittadino di Vejano, vittima del dovere, deceduto nel 2001 durante il servizio.

La cerimonia si è tenuta presso il monumento dedicato ai Caduti, alla presenza di autorità civili e militari, dell’arma dei carabinieri, delle associazioni e di numerosi cittadini, che si sono stretti con profonda commozione attorno alla famiglia del Maresciallo Barlattani.

Nel corso della commemorazione è stato realizzato un vaso con targa commemorativa, quale segno tangibile e duraturo della riconoscenza della comunità di Vejano verso il sacrificio di un uomo che ha servito lo Stato con onore, coraggio e senso del dovere.

«Il ricordo di Stefano Barlattani – dichiara Teresa Pasquali, sindaco di Vejano -, rappresenta un momento di profonda riflessione sui valori del servizio, della legalità e dell’impegno verso le istituzioni. La sua memoria rimane viva nella nostra comunità e costituisce un esempio per le generazioni future».

Il comune di Vejano rinnova il proprio sentimento di gratitudine e vicinanza alla famiglia, confermando l’impegno a custodire e tramandare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

