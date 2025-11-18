FIUMICINO - Un finanziamento di 2 milioni di euro, per riqualificare il patrimonio regionale, assegnati a 10 Comuni. Tra di loro anche il Comune di Fiumicino. A stabilirlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore alla Tutela del Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Già dallo scorso anno l’amministrazione ha voluto rafforzare il supporto di queste azioni andando a finanziare una serie di nuovi accordi di collaborazione con varie Amministrazioni comunali nel cui territorio ci sono beni immobili della Regione Lazio da recuperare e valorizzare. I Comuni interessati sono: Guidonia, Tarquinia, Percile, Subiaco, Fiumicino, Maenza, Genazzano, Ponza, Ardea, S. Marinella. Si tratta di fondi destinati sia ad accordi già avviati che a nuovi stipulati.

«La Giunta regionale ha avviato in questi due anni un piano di investimenti legato alla valorizzazione del patrimonio regionale - dichiara l'assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera - Lo stiamo facendo attraverso accordi con gli Enti Locali, supportandoli nelle riqualificazioni di beni che in molti casi vengono direttamente assegnati ai Comuni. Il nostro obiettivo è valorizzare i beni pubblici per restituirli ai cittadini nell'ambito di una generale riqualificazione dei territori».

«Una notizia di grande rilevanza per la tutela e la promozione del patrimonio laziale: il Comune di Fiumicino è stato selezionato tra i soli 10 Comuni che beneficeranno di un significativo finanziamento destinato alla valorizzazione dei beni storici e culturali di proprietà regionale.

Al Comune di Fiumicino è stato assegnato un notevole contributo di 400mila euro, fondi cruciali che saranno impiegati per intervenire sul prezioso patrimonio storico-culturale presente sul territorio. Questo risultato non solo premia l'importanza dei siti presenti a Fiumicino ma rappresenta anche un'opportunità eccezionale per il rilancio culturale e turistico della zona. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua sinergia istituzionale e dell'attenta gestione delle risorse. Un ringraziamento speciale va all'ottimo lavoro svolto dall'assessore al Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera», è quanto dichiara il responsabile della federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia Massimiliano Graux . «L'assessore Ghera ha dimostrato un impegno encomiabile nel sostenere e promuovere iniziative volte a recuperare e rendere fruibili i tesori storici della Regione. La sua azione è stata determinante nell'assicurare che fondi significativi raggiungessero realtà come Fiumicino, garantendo la conservazione della nostra identità e storia. La selezione di Fiumicino tra un numero così ristretto di Comuni sottolinea la qualità dei progetti presentati e la visione a lungo termine della Regione per la salvaguardia e la messa in rete del patrimonio demaniale. Questo finanziamento non è un semplice stanziamento, ma la chiara espressione di una visione politica lungimirante che pone la tutela del Demanio Culturale al centro dell'azione di governo. Investire €400.000 su Fiumicino significa riconoscere che il patrimonio storico non è solo memoria, ma un asset strategico fondamentale per la crescita economica e l'identità collettiva del Lazio. Sotto la guida dell'assessore Ghera, la Regione Lazio riafferma il suo solenne impegno a trasformare la ricchezza ereditata dal passato in opportunità concreta per il futuro. Attraverso operazioni come questa, si stabilisce un ponte indissolubile tra la conservazione della Res Publica e lo sviluppo territoriale, elevando la valorizzazione dei beni storici a pilastro della sovranità culturale della nostra Regione», conclude.

