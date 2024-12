Torna l’apertura straordinaria del Centro vaccinale della Asl, al primo piano della Cittadella Salute di Viterbo, sabato 2 marzo dalle 9 alle 13. La giornata è stata realizzata in occasione della settimana di prevenzione contro l’Herpes zoster, in collaborazione con l’Associazione italiana donne medico di Viterbo. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione, in particolare quella fragile o esposta a particolari rischi, attraverso l’offerta di tre vaccinazioni a tutela della popolazione più a rischio: il vaccino contro l’Herpes zoster, il vaccino anti papilloma virus – HPV e il vaccino antitetanico. Il vaccino contro l’Herpes zoster è particolarmente raccomandato a persone con marcata compromissione della risposta immunitaria, utile anche alla prevenzione di una temibile complicanza quale la nevralgia posterpetica, spesso invalidante e resistente alla terapia. Il vaccino anti papilloma virus – HPV è offerto attivamente nella fascia di età 11-12 anni, in cui normalmente i ragazzi e le ragazze non hanno ancora iniziato l’attività sessuale: la principale modalità di trasmissione del virus. La vaccinazione rimane, comunque, gratuita fino al compimento dei 26 anni (per i maschi a partire dai nati nel 2006) e anche oltre in alcune situazioni di rischio. Il vaccino antitetanico è obbligatorio nei bambini nei primi mesi di vita, e anche in alcune fasce lavorative, con richiami successivi con frequenza decennale per garantire la durata della protezione nel tempo. Durante la mattinata, sarà, inoltre, possibile usufruire anche della vaccinazione anti Covid e di quella antipneumococcica. Per prenotare la seduta vaccinale e per avere informazioni circa le modalità di svolgimento del vaccine day, è possibile contattare i numeri telefonici 0761 237020 – 21 – 22, da oggi a venerdì dalle 9 alle 13.