A Roma lo scorso 2 dicembre , presso il complesso scolastico Seraphicum, si è svolto il congresso suppletivo regionale della sigla sindacale Usmia carabinieri Lazio.

I lavori, coordinati dal segretario generale regionale Mario Panarello e dal segretario nazionale Luigi Vivirito, oltre che a sottolineare l’importanza della coesione e della partecipazione attiva sul territorio, sono stati rivolti all’elezione di nuove cariche tra cui la nomina a segretario Usmia carabinieri per il provinciale di Viterbo di Fabrizio Ceccarini.

Per il segretario nazionale Luigi Vivirito, l’esperienza e la preparazione maturata nell’Arma dei carabinieri nonché l’innata predisposizione nell’aiutare il prossimo faranno sì che Ceccarini Fabrizio, possa diventare un punto di riferimento per gli iscritti nell’alto Lazio.