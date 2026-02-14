PHOTO
I vigili del fuoco hanno avviato da questo pomeriggio le ricerche di una persona scomparsa nel lago di Bolsena.
Si tratterebbe di un imprenditore di 66 anni residente a Grotte di Castro. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Gradoli, affiancata dal personale specializzato nel soccorso acquatico.
Secondo quanto si è appreso, l'uomo disperso sarebbe uscito in canoa. Le ricerche interessano sia la superficie del lago sia nelle zone limitrofe dell'entroterra.
È stata interessata immediatamente anche l'unità di crisi locale, che opera con vigili del fuoco esperti in topografia applicata al soccorso, il nucleo cinofilo e il gruppo specializzato nell'utilizzo dei droni.
Nel frattempo è stato attivato anche il protocollo della Prefettura per la ricerca di persone scomparse, per coordinare al meglio le operazioni di soccorso. Le ricerche proseguono senza sosta, con l'obiettivo di garantire la massima rapidità ed efficacia nell'individuazione dell'uomo disperso.