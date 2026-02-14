I vigili del fuoco hanno avviato da questo pomeriggio le ricerche di una persona scomparsa nel lago di Bolsena.

Si tratterebbe di un imprenditore di 66 anni residente a Grotte di Castro. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Gradoli, affiancata dal personale specializzato nel soccorso acquatico.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo disperso sarebbe uscito in canoa. Le ricerche interessano sia la superficie del lago sia nelle zone limitrofe dell'entroterra.

È stata interessata immediatamente anche l'unità di crisi locale, che opera con vigili del fuoco esperti in topografia applicata al soccorso, il nucleo cinofilo e il gruppo specializzato nell'utilizzo dei droni.