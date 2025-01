TARQUINIA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e membro della Commissione Sanità e Politiche sociali Daniele Sabatini saluta con grande soddisfazione l’attivazione presso le Unità operative di Diagnostica per Immagini degli ospedali di Civita Castellana e Tarquinia di una nuova importante attività, ovvero l’erogazione delle mammografie all’interno del programma di screening senologico per la diagnosi precoce del tumore mammario. «L’Asl di Viterbo sta così potenziando l’efficienza sanitaria sul territorio non soltanto nell’offerta di prestazioni e cure ma anche a livello di prevenzione, incrementando le attività di screening per le donne comprese nella fascia d’età considerata più a rischio - commenta Sabatini - Un altro importante risultato raggiunto grazie al grande lavoro svolto dal commissario straordinario dell’Asl di Viterbo Egisto Bianconi e dal direttore delle unità di Diagnostica per immagini dei due ospedali Paolo Cardello nell’ambito dell’opera di rilancio della sanità territoriale che si sta concretizzando con gli importanti investimenti strutturali e tecnologici messi in campo in questi mesi, con le nuove assunzioni, e ora avvicinando sempre di più ai cittadini anche l’offerta di servizi essenziali per una diagnosi precoce, efficace nel contrastare l’insorgenza del tumore al seno». «Un’ulteriore dimostrazione - conclude Sabatini - di quel cambio di passo che la giunta Rocca ha inteso conseguire, riportando la sanità sempre più prossima ai cittadini e attenta a soddisfare i propri bisogni di salute. Un ringraziamento doveroso dunque ai vertici aziendali, ma anche a tutto il personale medico e sanitario coinvolto per aver garantito questo ulteriore sforzo operativo”.

