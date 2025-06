Ottanta anni di impegno e di crescita al servizio delle aziende del territorio. È questa la ricorrenza che Unindustria Viterbo ha festeggiato giovedì sera con una Consulta delle imprese molto partecipata e allargata a tutti i past president che si sono succeduti negli anni e alla quale sono intervenuti anche il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e numerosissimi imprenditori associati. A seguire poi un momento conviviale, organizzata in collaborazione con Ance Viterbo, al quale hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, l’onorevole Mauro Rotelli, il consigliere regionale Daniele Sabatini, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli

«Questo anniversario ha rappresentato non solo un momento di celebrazione – dichiara il presidente di Unindustria Viterbo, Andrea Belli - ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’impresa e sull’importanza dell’associazionismo come motore di sviluppo economico e sociale. Sono profondamente orgoglioso di celebrare questa importante ricorrenza con tutti gli imprenditori, oggi davvero tanti. Ottant’anni di attività testimoniano la forza, la resilienza e la capacità delle imprese del nostro territorio di adattarsi e crescere nel tempo. L’impresa è il cuore pulsante e parte integrante di ogni comunità, e il nostro ruolo come associazione è quello di supportare, valorizzare e tutelare questa fondamentale risorsa».

«L’unione fa la forza. È grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini - prosegue - che possiamo affrontare le sfide del mercato globale e promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo. Unindustria si impegna quotidianamente a creare un ambiente favorevole all’innovazione, alla crescita del capitale umano e delle imprese, affinché queste possano continuare a essere motore di progresso per il nostro territorio. Cinque anni fa, in pieno Covid, abbiamo inaugurato la nuova sede, una casa moderna e funzionale per tutti gli imprenditori e che in poco tempo è diventata uno dei luoghi più vitali nel territorio per l’organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, un vero punto di riferimento della vita economia e sociale della Tuscia».

«Il mio ringraziamento - conclude Belli - va al presidente Giuseppe Biazzo, ai past president di Unindustria e a tutti i Presidenti che negli anni si sono succeduti alla guida dell’allora Confindustria Viterbo, confluita poi, con scelta molto lungimirante, in Unindustria nel dicembre 2010. Un grazie particolare ai past president di Viterbo presenti oggi: Marco Giuliani, Alessandro Scopetti, Domenico Merlani, Stefania Palamides, Sergio Saggini. Un pensiero va a tutti gli imprenditori che negli anni si sono adoperati nelle attività associative dimostrando lungimiranza, altruismo e senso di appartenenza. Desidero ringraziare, infine, anche tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno collaborato con noi: istituzioni, partner e cittadini. È grazie al loro impegno e alla loro fiducia che possiamo guardare al futuro con ottimismo e determinazione»