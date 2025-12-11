TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia annuncia l’avvio del progetto per la realizzazione di una zona di addestramento per cani da seguita su una superficie complessiva di undici ettari. L’area individuata ha le caratteristiche ambientali, di sicurezza e idoneità allo svolgimento di attività cinofile regolamentate. Il progetto, ideato e promosso dall’assessore Leonardo Mancini, nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere le tradizioni rurali e offrire alla comunità un’area sicura, controllata e conforme alle normative vigenti per l’addestramento dei cani da seguita. «Le prossime settimane - spiegano dall’Agraria - saranno dedicate al completamento delle procedure tecniche, amministrative e autorizzative necessarie, con la prospettiva di rendere la zona pienamente operativa nel mese di giugno 2026». «Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi della giunta dell’Università Agraria di Tarquinia per la collaborazione e il sostegno dimostrati durante l’elaborazione del progetto – dichiara l’assessore Mancini - un ringraziamento particolare va al presidente Alberto Riglietti, per il supporto istituzionale e la sensibilità dimostrata verso un’iniziativa che arricchirà l’offerta di servizi rurali e cinofili sul territorio».

