Un centauro è rimasto ferito in uno scontro che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri ad Acquapendente. Per cause ancora in corso d’accertamento la moto, condotta dall’uomo, si è scontrata con una vettura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 lungo la Cassia all’altezza della basilica del Santo Sepolcro.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

Presenti sul posto anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia Montefiascone che hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.