LADISPOLI - «A nome della cittadinanza e dell’Amministrazione comunale esprimo sentite condoglianze alla famiglia del primo dirigente della polizia di Stato, Andrea Caradonna: siamo vicini a loro in questo momento di grande dolore». Il sindaco, Alessandro Grando, ha rivolto un messaggio di affetto ai familiari del 58enne scomparso tragicamente lungo la ferrata di Valimpach, nel comune di Caldonazzo dopo essere precipitato sotto gli occhi della moglie e dei tre figli. Caradonna era stati in servizio nella questura di Genova e nella Polaria e da 3 anni si era trasferito a Ladispoli a vivere con la famiglia per prestare servizio a Roma nel Dipartimento del Ministero. Era partito da Ladispoli per una vacanza in montagna in Trentino ma quella che doveva essere una giornata all’insegna della natura e dello svago si è trasformata in un dramma. Secondo le prime ricostruzioni, l’escursionista – che si trovava in fondo al gruppo – sarebbe scivolato in un tratto privo di cavi e protezioni, precipitando per diversi metri fino alla base di una cascata. Con il tempo si era fatto conoscere anche dai ladispolani che lo ricordano. «Non riesco a crederci, un uomo perbene, una bella famiglia ed ora questa tragedia. Mi vengono in mente tanti momenti vissuti, la tua bella famiglia, penso a Johanna, alle gemelle, ad Alberto, ho tanta tristezza dentro di me. Riposa in Pace, Andrea», è la dedica di Mario. «Con sgomento e dolore apprendiamo della scomparsa, in un tragico incidente, del dottor Andrea Caradonna, apprezzatissimo funzionario di riferimento e di collegamento tra la nostra federazione e l'ufficio relazioni sindacali del dipartimento della polizia di Stato. Una grave perdita per i suoi cari ma anche per la polizia di Stato e per tutto il sindacalismo di polizia. Ci associamo alle condoglianze che saranno espresse alla famiglia», è il pensiero del sindacato Equilibrio Sicurezza. Grande dispiacere anche per gli agenti del commissariato di polizia di via Vilnius a Ladispoli e per la polstrada di Cerveteri-Ladispoli.

