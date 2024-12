Una discarica davanti l’ingresso del nuovo cimitero di San Lazzaro e una parte di campo santo recintata apparentemente senza motivo. E’ l’ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena a denunciarlo con un video ad hoc sulla sua pagina facebook.

Due belle carte di presentazione a chi va al cimitero per pregare e per rendere omaggio ai propri cari defunti.

«Ho segnalazioni di diverso tipo perché molti viterbesi fanno riferimento a me per le situazioni di degrado – dice Arena - Per quanto riguarda il cimitero c’è quello scandalo subito dopo l’entrata del campo santo con una discarica a cielo aperto che non è umanamente possibile perché già si va in questo posto con un certo stato d’animo e ci si trova davanti questo abbandono vergognoso di rifiuti».

Giovanni Arena è stizzito per questa situazione di mancanza di rispetto per un luogo sacro che è un simbolo di raccoglimento e decoro. «All’interno del nuovo cimitero – continua Arena – c’è una parte che è stata tutta recintata e non c’è nessun cartello che indichi eventuali lavori in corso e per quanto tempo. E’ soltanto un’area del cimitero recintata che impedisce ai congiunti di andare a portare un fiore ai propri cari sulle loro tombe».

L’ex sindaco di Viterbo da tempo sta ricevendo varie segnalazioni dai viterbesi e ha trasformato la propria pagina in un punto di denuncia pubblica di ciò che non va a Viterbo.

Al cimitero San Lazzaro ha documentato con un video questi due fatti, la discarica a cielo aperto davanti l’ingresso e l’area recintata interna che impedisce l’accesso alle tombe interne che, certamente, sono due fatti indecorosi trattandosi di un luogo di culto.

«Chiedo che l’amministrazione comunale e la sindaca Frontini con l’assessore competente prendano subito a carico questa situazione – conclude Giovanni Arena – che è incresciosa a dire poco. Quello che è grave è che nessuno ha dato spiegazioni per questi fatti. Io continuerò a segnalare mediante i miei social queste situazioni di degrado pubblico a Viterbo che mi vengono segnalate. La protesta ora è generalizzata su vari fatti ma io cerco sempre di fare un discorso costruttivo volta per volta per stimolare al meglio il Comune di Viterbo».