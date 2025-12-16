FIUMICINO - «E’ ancora vivo e profondo il mio ricordo per Ezio Petrini, nel settimo anniversario dalla sua scomparsa. Un uomo, un professionista dal grande valore umano e cultuale che ha sempre valorizzato le nostre ricchezze storico e archeologiche, trattandole con passione e rispetto», è quanto afferma il consigliere comunale Paolo Calicchio, amico di Ezio Petrini, che aggiunge: «I Porti imperiali di Claudio e Traiano erano per lui la sua seconda casa, il suo porto sicuro, quel luogo del quale tutto sapeva e tutto raccontava, comprese leggende che rimarranno nell’immaginario collettivo di grande e piccini, compreso me». «Sarebbe bello, dato il paventato sviluppo di azioni volte alla promozione turistico e archeologica della città, istituire un concorso o una borsa di studio per giovani studenti, storici e archeologi». «Un’occasione per ribadire e valorizzare la nostra storia e i nostri protagonisti, in particolare gli imperatori Marco Ulpio Nerva Traiano, Claudio e Adriano, autentici fondatori della città. Mi auguro che la figura di Ezio Petrini non sia mai dimenticata, bensì valorizzata e sostenuta con progetti concreti»

