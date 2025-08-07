CERVETERI – La città in trepidazione per Francesco De Santis, corridore 19enne che oggi (ore 9.50 italiane) sarà in scena in Finlandia agli Europei di Tempere. «Abbiamo allestito Sala Ruspoli con il proiettore – conferma Manuele Parroccini, assessore allo Sport di Cerveteri -, lo ribadiamo: è difficile trovare nuovi aggettivi per descrivere le sue imprese considerando le continue affermazioni degli ultimi tempi. Francesco è un ragazzo magnifico anche fuori dalla pista». Chi lo osserva tutti i giorni da vicino lo sa bene perché giro dopo giro ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli. «Il palcoscenico Finlandese – commenta Loredana Ricci, allenatrice e presidente della G.S. Runners Cerveteri – è di quelli importanti e Francesco poi sta bene. Potrà dimostrare tutto il suo potenziale con la maglia azzurra. Ha preparato tutto nei minimi dettagli allenandosi quotidianamente allo stadio Galli di Cerveteri. Ha difeso questi colori anche al meeting in Francia negli 800 metri. Ha dimostrato di essere decisivo in varie distanze. Siamo con lui sperando il suo sogno possa avversarsi».

