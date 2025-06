CIVITAVECCHIA – Mattinata movimentata nel quartiere San Gordiano, dove un pavone è stato avvistato aggirarsi tra i giardini delle abitazioni. L’elegante (e inusuale) presenza ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno prontamente documentato l’episodio con foto e segnalazioni sui social.

Il pavone, secondo quanto riferito, si trovava inizialmente nel giardino di una signora, ma l’abbaiare insistente dei cani presenti nei dintorni lo avrebbe spinto a rifugiarsi su un tetto per mettersi al sicuro. Al momento non è chiaro a chi appartenga l’animale né da dove provenga. Diversi utenti hanno invitato a contattare la Lipu locale o il servizio veterinario della Asl Roma 4.

Chiunque riconosca il pavone o ne stia cercando uno smarrito può monitorare la situazione tramite il gruppo social Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni (Lazio), in attesa che l’animale venga recuperato in sicurezza. Intanto, il quartiere si è trasformato – almeno per qualche ora – in un piccolo angolo di natura esotica.

