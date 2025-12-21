FIUMICINO - Taglio del nastro sabato per il rinnovato Palazzetto dello Sport “Pala Fersini”, in viale Danubio, a Fiumicino in presenza del sindaco Mario Baccini e della consigliera di Città metropolitana Barbara Bonanni in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri. L’intervento di ristrutturazione ha previsto una rifunzionalizzazione e un ampliamento dell’impianto sportivo con relativo adeguamento edilizio, impiantistico e normativo e ora è omologato per le competizioni di alto livello: dalla pallacanestro Silver 1, alla serie A2 femminile, serie B maschile e femminile, fino alla serie A e al campionato nazionale Under 19 maschile e femminile di calcio a 5, oltre alla serie A2 della pallavolo.

«È stato un grande onore rappresentare la Città Metropolitana, e portare i saluti del Sindaco Gualtieri, all’inaugurazione del palazzetto dello sport di Fiumicino, a Isola Sacra, intitolato a un giovane atleta del nostro territorio, la cui passione continuerà a essere un esempio per tanti ragazzi – ha detto Bonanni ricordando Mirko Fersini, la giovane promessa di Fiumicino degli Allievi nazionali morto in un incidente stradale nel 2012 a poche centinaia di metri dal Palazzetto - Desidero sottolineare quanto sia importante vedere nascere strutture capaci di rispondere alle esigenze reali dei cittadini. Questo risultato è frutto della continuità amministrativa: un impegno portato avanti con determinazione dalle diverse amministrazioni che si sono susseguite nel tempo, a dimostrazione che quando si lavora con visione e responsabilità, il territorio cresce. La Città Metropolitana – ha proseguito la consigliera - , con lo stesso spirito, è e resterà al fianco della comunità di Fiumicino, lavorando agli impegni che congiuntamente intendiamo portare avanti. Oggi celebriamo non solo un’opera pubblica, ma un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla qualità della vita di tutta la cittadinanza».

Il palazzetto, i cui spazi interni ed esterni sono stati progettati eliminando le barriere architettoniche, potrà ospitare tornei e manifestazioni sportive e sarà inoltre dedicato anche ad eventi sociali, culturali e creativi aprendosi al territorio e ai suoi abitanti. Essendo inoltre una struttura antisismica potrà essere utilizzato come centro operativo della Protezione civile in caso di emergenze. ©RIPRODUZIONE RISERVATA