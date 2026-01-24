LADISPOLI – Un appuntamento sentito tra i ragazzi delle scuole e Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, associazione contro tutte le mafie. L’aula consiliare di piazza Falcone ha ospitato un evento di grande valore culturale e civile promosso dalla diocesi di Porto–Santa Rufina e Civitavecchia–Tarquinia con il patrocinio dell’amministrazione comunale. “La forza della speranza e il coraggio della pace”, è lo slogan che ha accompagnato una giornata indimenticabile per centinaia di studenti. A fare gli onori di casa il sindaco ladispolano, Alessandro Grando e il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello. All’iniziativa hanno preso parte il vescovo, monsignor Gianrico Ruzza, oltre ai rappresentanti delle associazioni del territorio e delle forze dell’ordine. «Appuntamenti come questo – è il pensiero di Grando - sono di grande valore per la nostra comunità. Ascoltare le parole di Don Ciotti ha fatto bene a tutti noi e soprattutto a ragazze e ragazzi che hanno avuto l’opportunità, attraverso il suo intervento, di individuare spunti di riflessione che sono sicuro saranno loro molto utili. A nome di tutta l’Amministrazione ringrazio Don Ciotti per averci onorato della sua presenza e il vescovo per aver scelto Ladispoli». «L’iniziativa, organizzata con l’Azione Cattolica e le amministrazioni locali, è anche una tappa di avvicinamento alla “Marcia della Pace” in programma domenica 25 gennaio a Ladispoli», è quanto riportato dalla stessa Diocesi in una nota. E poi il commento finale: «Al centro del percorso formativo restano i valori del magistero sociale della chiesa e l’invito a vivere la politica come forma altissima di carità: un cammino pensato per giovani, amministratori, docenti e operatori sociali, chiamati a diventare protagonisti responsabili del cambiamento nelle comunità civili e parrocchiali».

