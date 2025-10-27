LADISPOLI – L’Amministrazione comunale informa che domani 28 ottobre si svolgerà l’evento “Un albero per il futuro” nel bosco di Palo Laziale. Gli alunni dell’istituto “Caravaggio” pianteranno dei nuovi alberi che diventeranno adulti e saranno curati dai giovani di Ladispoli. A coordinare l’iniziativa sarà il consigliere comunale e delegato alle Aree protette Filippo Moretti. Gli alunni delle scuole sono stati già protagonisti della rinascita del parco pubblico, che verrà esteso di ulteriori 5 ettari nella parte pubblica dopo l’approvazione del punto in aula, mettendo a dimora nuovi alberi con l’ausilio di alcune associazioni ecologiste.