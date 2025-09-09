Diego Basile è il nuovo segretario generale della Uil Fpl di Viterbo. È stato eletto lunedì pomeriggio all’unanimità dal consiglio territoriale del sindacato. Ai lavori hanno preso parte il segretario generale della Uil Roma e Lazio Claudio Benedetti e il segretario confederale della Uil di Viterbo, Giancarlo Turchetti. «Vogliamo tornare ad essere il primo sindacato di Viterbo e della Tuscia – dice subito Basile –, rafforzando la nostra presenza nel pubblico e nel privato. L’azione della Uil Fpl di Viterbo si muoverà in continuità con quella nazionale, mantenendo la ‘barra dritta’ sulle battaglie contrattuali della sanità pubblica e degli enti locali». Basile ha poi ribadito con «orgoglio la scelta della Uil Fpl di non firmare un contratto nazionale ritenuto carente sotto il profilo normativo e insufficiente dal punto di vista economico, inadeguato a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, già fortemente eroso dall’inflazione a due cifre degli ultimi anni». Diego Basile, 42 anni, è collaboratore tecnico professionale ingegnere presso la Asl di Viterbo. Sposato e padre di due figlie, ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di segretario organizzativo della stessa categoria sindacale provinciale, oltre a figurare tra gli eletti con il maggior numero di preferenze, ben 163, alle ultime elezioni Rsu in tutta l’Asl di Viterbo. Nel suo intervento di insediamento, Basile ha inoltre «rivolto un sentito ringraziamento alla segretaria generale Uil Fpl, Rita Longobardi, al segretario generale Uil Fpl Roma e Lazio, Claudio Benedetti, per il costante supporto e la fiducia, e al segretario uscente, Maurizio Bizzoni, per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore della categoria viterbese. «Tra le priorità dell’agenda sindacale viterbese – prosegue Basile – c’è la tutela dei lavoratori del terzo settore e della sanità privata, anch’essi coinvolti in varie vertenze nazionali sul mancato rinnovo dei contratti Aiop/Aris ed Anaste». Confermata infine l’attuale segreteria provinciale. «La Uil Fpl Viterbo – conclude Diego Basile – guarda ora alle prossime sfide, a partire dal percorso di unificazione con la UilPa. L’obiettivo sarà quello di riportare la Uil Fpl ad essere il primo sindacato di Viterbo e provincia, rafforzando la propria presenza in tutti i comparti del pubblico e del privato».