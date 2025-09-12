CIVITAVECCHIA – Sono stati tracciati ieri i nuovi stalli in piazza XIV Maggio che ospiteranno parte degli operatori del mercato durante il cantiere di riqualificazione di piazza Regina Margherita (intervento da circa 3 milioni).

Saranno disegnati di altri tre stalli nell’area tra le “casette di legno”, così da chiudere la mappa provvisoria delle collocazioni. Le operazioni sono state curate da Civitavecchia Servizi Pubblici con il supporto degli uffici comunali, in linea con il percorso di delocalizzazione temporanea già concordato con i mercatali—scelta delle postazioni in ordine di anzianità—per mantenere l’attività durante i lavori. Nella mattinata si sono registrati alcuni disagi per la rimozione di panchine in orario di apertura.

Nel pomeriggio l’assessore al Commercio Enzo D’Antò e il delegato al mercato Giancarlo Cangani hanno effettuato un sopralluogo tra i banchi per verificare lo stato di avanzamento e raccogliere segnalazioni operative, in vista dell’avvio dei lavori atteso a giorni secondo il cronoprogramma. L’obiettivo dichiarato è ridurre al minimo l’impatto su residenti e clienti, garantendo percorsi ordinati di carico-scarico e accessibilità. Il tassello di ieri si inserisce in un iter già avviato: affidata la direzione lavori all’architetto Francesca Nunziata Musolino (incarico da 75.747,36 euro via MePA), sono state predisposte le principali misure logistiche per il trasferimento.

Con la segnatura di piazza XIV Maggio e i tre stalli aggiuntivi tra le “casette”, il Comune punta a chiudere la fase preparatoria, per poi aprire il cantiere che ridisegnerà piazza Regina Margherita, il cuore storico del commercio cittadino, in attesa del secondo step, quello legato all’accordo con il Demanio e alla riqualificazione delle Carcerette.

