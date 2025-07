Preoccupazione oggi a Tuscania per un incendio di pneumatici. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 14, in un deposito lungo strada Martana, nei pressi del cimitero.

Dalla struttura si è levato subito alto un denso fumo nero visibile a chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile mentre la polizia locale e i carabinieri hanno gestito la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da sterpaglie a bordo strada per poi raggiungere il deposito e gli pneumatici che nel giro di pochi minuti sono andati distrutti.

“Mi sento di ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la protezione civile e le autorità che stanno intervenendo a Tuscania per fronteggiare questa grave emergenza - ha scritto un cittadino sui social - Il loro intervento è fondamentale per scongiurare ulteriori e più gravi conseguenze per quello che si configura come un ulteriore disastro ambientale annunciato”.