TARQUINIA - Una regia forte e una visione chiara. Sono questi gli ingredienti che il consigliere comunale d’opposizione Renato Bacciardi, affermato imprenditore turistico, reclama, chiamando in causa l’amministrazione comunale.

«La stagione estiva appena conclusa al Lido di Tarquinia mi consegna riflessioni importanti - dice Bacciardi - Da operatore turistico, che vive ogni giorno il rapporto con i visitatori, credo sia più utile guardare ai fatti che ai trionfalismi».

Sul tavolo i numeri. «I dati parlano chiaro - dice il consigliere - : non c’è stata una vera crescita, anzi le presenze hanno registrato un calo che deve far riflettere. Non è responsabilità diretta dell’amministrazione, ma limitarsi a dire che “va tutto bene” non aiuta. Il turismo oggi richiede strategie solide e lungimiranti. «Gli eventi sono importanti, ma non bastano - sottolinea Bacciardi -: serve un calendario programmato con anticipo, capace di diventare un vero attrattore e non un semplice contorno estivo. Su questo l’assessorato al turismo è mancato: la città avrebbe bisogno di una guida forte, capace di coordinare, promuovere e dare peso alle scelte. Senza un assessorato più presente e autorevole, il destino turistico di Tarquinia non può poggiarsi soltanto sulla buona volontà dei privati». «Tarquinia dispone di risorse straordinarie - aggiunge il consigliere -: patrimonio archeologico e storico, mare, natura ed enogastronomia. La sfida è valorizzarle in modo coordinato, con una promozione mirata e strumenti moderni, a partire dai social e dal marketing digitale, che oggi fanno la differenza».

«Accanto alla promozione servono servizi all’altezza: - aggiunge Renato Bacciardi – una gestione dei rifiuti più efficiente, manutenzione puntuale e un serio progetto di riqualificazione del Lido. Sono aspetti che pesano moltissimo sulla decisione dei visitatori di tornare o meno. Io ci credo e lavoro ogni giorno per accogliere al meglio. Ma per crescere davvero, Tarquinia ha bisogno di una regia forte e di una visione chiara: solo così potrà tornare protagonista del turismo regionale».

