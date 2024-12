Con il pretesto di essere rimasti a secco, avvicinavano ignari passanti e chiedevano soldi per la benzina in cambio di orologi “patacche”.

A coglierli sul fatto i carabinieri della stazione di Civita Castellana che li hanno denunciati. Si tratta di due persone di nazionalità rumena di 50 e 30 anni accusate di truffa.

Il modus operandi dei presunti truffatori consisteva nel fermare automobilisti e pedoni, fingendosi in difficoltà a causa della mancanza di carburante e chiedendo una somma di denaro in prestito per poter raggiungere il più vicino distributore di benzina. In cambio offrivano come pegno dei presunti orologi di lusso che si sono rivelati essere mere imitazioni di scarso valore.

Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini insospettiti dalla ripetitività dell’approccio, i carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare i truffatori in flagranza. Entrambi gli individui sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente denunciati a piede libero.