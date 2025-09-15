SANTA MARINELLA – Si è chiusa domenica, la IX edizione del trofeo La Dolce Vita, che come da tradizione ha riscontrato un gran successo di pubblico e di partecipanti. La giornata inaugurale è vissuta con un appuntamento con i bambini dell'Ospedale Bambin Gesù, per poi spostarsi a Piazza Civitavecchia, dove erano allestiti stand, laboratori e go kart per i più piccoli. Hanno fatto seguito i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale, rappresentata dal consigliere Alessio Manuelli, alla presenza del Comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli, del presidente del Circuito Storico di Santa Marinella Daniele Padelletti, di Catia Cuordileone e dei main sponsor della manifestazione.

“È stato un onore e un piacere presiedere la giuria del Concorso d'Eleganza – ha detto il sindaco Pietro Tidei – anche perché, a prendere parte della giuria, c’erano anche il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli, che ringrazio per aver condiviso insieme a me questa importante esperienza”. A sfilare autentici gioielli, auto storiche che non smettono mai di affascinare, riportandoci indietro nel tempo con la loro bellezza e il loro stile unico. Per chi ha voluto un particolare ricordo della manifestazione, presso lo stand di Poste Italiane a Largo Innocenzo, è stato possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate. Erano inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici, folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a rendere questo appuntamento una vera e propria tradizione per la nostra città – ha concluso Tidei - un plauso speciale va all'organizzazione impeccabile di Daniele Padelletti e di tutto lo staff del Circuito Storico Santa Marinella.

