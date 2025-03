ACQUAPENDENTE - Nell’ambito del progetto Trevinano Ri-wind, il Comune ha pubblicato un avviso a sostegno di iniziative imprenditoriali da realizzarsi nel borgo di Trevinano e, in senso lato, nel Comune di Acquapendente, assegnatario di risorse dedicate ai Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica (PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea A). «Le imprese rivestono un ruolo importante nel progetto di rigenerazione di Trevinano e, di riflesso,

dell’intero territorio di Acquapendente. Per questo motivo – spiega la sindaca Alessandra Terrosi - abbiamo provveduto a integrare il programma Trevinano Ri-Wind con il sostegno alle attività produttive, un passo che consideriamo essenziale per lo sviluppo e la crescita del borgo e del nostro Comune. Il bando, a cui abbiamo lavorato con Invitalia negli ultimi mesi con grande intensità, si inserisce perfettamente in questa strategia e rappresenta una reale e concreta opportunità per facilitare l’accesso ai contributi pubblici. L’obiettivo – prosegue la sindaca - è incentivare l’insediamento di nuove imprese e attività sul territorio, offrendo condizioni favorevoli per la realizzazione dei loro progetti. Tutto ciò contribuisce a rendere ancora più rilevante il programma Trevinano Ri-Wind, trasformandolo in uno strumento chiave per il rilancio di Acquapendente sotto ogni aspetto: economico, sociale, culturale e turistico». Le iniziative imprenditoriali, da svilupparsi in sinergia con la strategia di Trevinano Ri-wind, dovranno concorrere a dare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economico locale, con una visione di lungo termine. La misura si rivolge a Mpmi, costituite o da costituirsi, in forma singola o aggregata, e a soggetti del Terzo Settore e prevede contributi a fondo perduto fino a 75mila euro per progetti di investimento con una durata massima di 12 mesi. Lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento, gestito da Invitalia, sarà aperto dal 31 marzo 2025 al 6 maggio 2025. La documentazione è disponibile alla pagina https://www.comune.acquapendente.vt.it/it/news/avviso-

pubblico-per-il-sostegno-di-iniziative-imprenditoriali-realizzate-nel-comune-assegnatario-di-risorse-per-

lattuazione-dei-progetto-pilota-per-la-rigenerazione-culturale-sociale-ed-economica-del-comune-di-

acquapendente-vt-nellambito-del-pnr

Oggi (mercoledì 26 marzo alle 11), presso la Sala Consiliare del Comune di Acquapendente, verrà

presentata la misura. Inoltre, il Comune attiva un apposito servizio informativo dedicato a imprese e Ets, con l’obiettivo di fornire chiarimenti, aggiornamenti e dettagli sulle iniziative del progetto finanziato nell’ambito del Pnrr.

©RIPRODUZIONE RISERVATA