CIVITAVECCHIA – Si chiude oggi la quattro giorni di festeggiamenti a Civitavecchia per i 160 anni del Corpo della Capitaneria di porto-Guardia Costiera. E con l’occasione, questa sera, il Forte Michelangelo si vestirà di nuovo a festa per ospitare la cerimonia nazionale con gli onori alla Massima Autorità, la rassegna dello schieramento e gli interventi istituzionali; la serata sarà impreziosita dalla consegna di onorificenze al personale del Corpo distintosi per meriti di servizio, contribuendo a sottolineare il valore umano e professionale delle donne e degli uomini della Guardia Costiera.

Nell’ambito della cerimonia, è inoltre prevista l’inaugurazione del Centro Storico Culturale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, completamente riallestito per l’occasione, con un percorso multimediale e immersivo che ripercorre la storia del Corpo e della marittimità italiana, e che resterà aperto al pubblico per tutto il 2025.

Tutta la cerimonia, a partire dalle 19.30, sarà trasmessa anche nel maxi schermo allestito al Villaggio della Capitaneria, alla Marina, che in questi giorni ha ospitato tanti cittadini, turisti, famiglie e curiosi, alla scoperta del mondo del mare, delle attività e delle tecnologie utilizzate ogni giorno per garantire la sicurezza in mare e la tutela dell’ambiente da parte degli uomini e delle donne del corpo. Presenti all’interno dell’area, oltre ad un’esposizione statica di mezzi operativi della Guardia Costiera, diversi corner istituzionali e attività coinvolgenti: dallo stand del Nucleo Sommozzatori, con dimostrazioni pratiche del R.O.V. (veicolo sottomarino comandato a distanza) e proiezioni dedicate al progetto ArcheoVisio sul patrimonio archeologico sommerso, alla realtà virtuale del videogioco “Rescue Heroes” che fa vivere ai visitatori una simulazione immersiva di un’operazione di soccorso in mare. Nei giorni scorsi sono stati proiettati i cortometraggi “Gli eroi vestiti di bianco” e “Nereide” ed è stato possibile assistere a dimostrazioni con i mezzi navali e i cani da salvataggio della Scuola Italiana Cani Salvataggio e visitare le unità della Guardia Costiera ospitate al porto, a partire dalla nave Dattilo.