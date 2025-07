Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete ferroviaria italiana oggi e lunedì la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia potrà subire modifiche.

In particolare domani, per lavori nella stazione di Roma Tuscolana, alcuni treni Leonardo express e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL5 Roma – Civitavecchia e Roma – Pisa potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni. Previste corse con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Lunedì mattina, per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense, alcuni treni delle linee FL1 Orte - Roma-Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma - Viterbo, subiscono cancellazioni totali o parziali. Previste corse con bus tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale.

I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.