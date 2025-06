«Oggi mi sembra di riavere quelle emozioni di quando facevo la prova io, quelle emozioni miste a paura. Diciamolo seriamente, il facchino è forte, bravo, tutto quanto, ma è il più sensibile degli esseri viventi. Queste sensazioni fanno sì che si sia facchini. Non pensate di quel ragazzo che viene giù, fa la prova e basta: non è vero, perché quando non si provano più queste sensazioni si deve smettere di fare il facchino». Così il Capofacchino Luigi Aspromonte che, ieri pomeriggio, all’ex chiesa della Pace, ha dato il via alle prove di portata che andranno avanti anche oggi e domani. All’evento erano presenti il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, la sindaca Chiara Frontini, il prefetto Gennaro Capo, il questore Luigi Silipo, il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano e il comandante provinciale della guardia di finanza, Carlo Pasquali. Come da tradizione, i facchini vengono sottoposti al test della prova della cassa d 150 chili per tre giri interni (circa 90 metri in tutto) per avere il nulla osta al Trasporto del 3 settembre. La prova è aperta a chi ha compiuto 18 anni e non ne ha compiuti ancora 35. La prova di ieri era riservata ai facchini. Gli aspiranti proveranno da oggi. «Una raccomandazione – ha concluso Aspromonte riferendosi alla prova che stava per cominciare – quando prendete la cassetta e non è stata presa bene la rimettere giù, altrimenti completate i giri». La sindaca di Viterbo Frontini ha ricordato che «quest’anno abbiamo voluto presentare una piccola novità pensando che anticipare il montaggio della Macchina di Santa Rosa potesse dare la possibilità di vederla a chi viene a Viterbo ma non può esserci il 3 settembre». «Devo dire che c’è stato tanto lavoro prima e ci sarà anche quest’anno – ha detto il prefetto Gennaro Capo – ma tutto è andato bene. Ho visto una partecipazione molto sentita: potrei portare la testimonianza dei miei ospiti, sono tornati a casa entusiasti portando a casa uno splendido ricordo: spero che questo continui a esserci anche per il Trasporto 2025». Nella giornata di ieri hanno provato circa 90 facchini e molti già sanno il voto espresso per la portata della cassa. Tutti gli ammessi faranno la prova generale finale il prossimo 31 agosto che sancirà il via libera al sollevate e fermi del 3 settembre con la consegna del ciuffo e delle spallette.