Tragico incidente stradale oggi lungo la strada Dogana, tra Tuscania e Montalto, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in uno scontro. Erano circa le 13 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, un furgoncino si è scontrato con un camion.

L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 5,200, poco prima dello svincolo per la Roccaccia, ed è stato violento. I due mezzi procedevano in direzioni opposte. Per il 43enne alla guida del furgoncino, Claudio Borzetti non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere, e del 118, presente anche con un’eliambulanza, i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo per poi dichiararne il decesso.

Ferito anche il conducente del camion che è stato trasportato all’ospedale di Belcolle.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tuscania. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.