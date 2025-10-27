Tragedia questa mattina lungo la Cassia nel territorio comunale di Nepi.

Un 33enne ha perso la vita dopo essersi ribaltato con l’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 all’altezza di lungo la Cassia, all’altezza della frazione di Settevene, nel comune di Nepi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla vittima, una Toyota, ha perso improvvisamente il controllo per cause ancora in corso d’accertamento. Ha urtato prima il new jersey e poi è uscita di strada. Il veicolo si è ribaltato più volte, terminando la sua corsa tra la vegetazione ai lati della carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma purtroppo per il 33enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Presenti anche la polizia locale di Nepi, una pattuglia dei carabinieri di Anguillara, che hanno effettuato i rilievi, e i vigili del fuoco. La salma è stata riconsegnata ai familiari per le esequie.