TARQUINIA – Tragedia nella notte lungo il binario della ferrovia tra Tarquinia e Montalto di Castro. Per cause in corso di accertamento una donna sarebbe stata travolta dal treno.

Subito bloccato il convoglio con il treno rimasto fermo per oltre tre ore in attesa dei rilievi. Sul posto gli agenti della Polizia ferroviaria, gli addetti alle Fs, i vigili del fuoco e i volontari Aeopc allertati dalla Sala operativa regionale, intervenuti per portare assistenza con le bottigliette d'acqua ai passeggeri.

Si attendono le risultanze delle indagini

per capire se si sia trattato di un incidente e di chi sia il corpo della donna ridotto a brandelli.

