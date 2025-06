Dolore e sgomento a Sutri, per la tragedia che domenica ha colpito la comunità. Im concittadino, Romolo Citti, 58 anni, è morto mentre faceva il bagno nel lago di Vico.

Secondo una prima ricostruzione, si trovava nelle acque antistanti la spiaggia della Bella Venere quando potrebbe aver accusato un malore. Riportato a riva, nonostante i tentativi tempestivi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri. Intanto questa mattina l’amministrazione comunale di Sutri ha espresso il suo cordoglio. “Un dolore che colpisce tutta la nostra comunità - scrive - Il Comune di Sutri, profondamente scosso, partecipa con immenso cordoglio al lutto per la tragica scomparsa del nostro concittadino Romolo Citti, avvenuta ieri nelle acque del Lago di Vico. Una notizia che lascia attoniti. La sua improvvisa scomparsa getta un velo di tristezza sull’intera nostra comunità. In questi momenti così dolorosi, Sutri si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici, a tutte le persone che lo hanno amato e che oggi piangono la sua perdita. Il dolore è di tutti noi. In una piccola realtà come la nostra, ogni vita è parte del tessuto comune”.