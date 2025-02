Dolore e sconcerto a Montefiascone per la scomparsa improvvisa di Mirco Capotosto, un 37enne trovato morto ieri nella sua abitazione in via Cardinal Salotti.

L’uomo sarebbe stato colpito l’altra notte da un malore per il quale non c’è stato nulla da fare.

Soccorso dal 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto anche i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e della stazione locale.

Mirco Capotosto era un appassionato di motocross ed era molto conosciuto e benvoluto in paese. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità.

I funerali si terranno lunedì 10 febbraio alle 15 nella chiesa del Corpus Domini nella frazione Coste di Montefiascone. La salma è esposta presso la casa funeraria “La Speranza” in via Giuseppe Contadini.