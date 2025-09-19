CIVITAVECCHIA – È caos viabilità in città. Nelle ore di punta spostarsi da un quartiere all’altro della città diventa un’impresa: chilometri percorsi a passo d’uomo e tempi di percorrenza che si allungano a dismisura.

A finire nel mirino dei cittadini soprattutto via Terme di Traiano, dove la presenza di due cantieri rallenta ulteriormente il traffico. «A dirigere le auto ci sono solo due operai – lamentano numerosi cittadini – ma i vigili dove sono? Non dovrebbe intervenire la Polizia locale in questi casi? E invece non si vede nessuno». La situazione non migliora nelle altre zone. File sulla Mediana, con la nuova rotatoria e le modifiche ai sensi di marcia in diverse strade. Porta Tarquinia, via XVI Settembre e corso Marconi restano imbottigliate di auto, con rallentamenti che si ripercuotono anche all’ingresso del porto. Un disagio quotidiano che alimenta la rabbia degli automobilisti. «I lavori sono necessari e ben vengano – commentano – ma vanno organizzati e gestiti meglio. Non è possibile che la città resti paralizzata ogni giorno».