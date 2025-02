CIVITA CASTELLANA - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito si sostanze stupefacenti o psicotrope. Dovranno rispondere di questo i tre soggetti destinatari di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari. I provvedimenti disposti dalla Procura di Roma - Direzione distrettuale antimafia - arrivano al termine di una complessa e articolata attività investigativa, condotta, tra luglio 2020 e febbraio 2021, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roma - Cassia. L'indagine ha permesso, attraverso l’escussione di numerosi acquirenti, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, intercettazioni telefoniche e ambientali nonché telecamere di videosorveglianza, di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un gruppo criminale, di cui gli indagati facevano parte, strutturato e dedito allo spaccio di stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish), prevalentemente nel quartiere di Roma Prima Porta ma anche nei comuni di Formello e Sacrofano. L’attività d’indagine ha, inoltre, consentito di documentare i ruoli e i compiti dei 3 indagati in ordine al sodalizio, evidenziando come uno, in qualità di capo e organizzatore dell’associazione, mettesse a disposizione la sua abitazione quale centrale di spaccio, definisse i turni dei venditori (per assicurare rifornimento costante alla piazza), procurasse ai pusher lo stupefacente da vendere, remunerasse i sodali con una retribuzione (in denaro o in stupefacente) e provvedesse alle spese legali in caso di arresto con i proventi delle cessioni; mentre gli altri due fossero preposti alla custodia, al confezionamento in dosi e allo spaccio al dettaglio della sostanza (oltre 500 dosi a settimana per un volume di incassi di più di 10.000 euro). Inoltre, il gruppo si avvaleva di un medesimo linguaggio convenzionale attraverso il ricorso a parole ed espressioni come “un litro intero di latte”, “metà panino”, “tre litri di vino”. Nel corso dell’indagine, 4 persone sono state arrestate in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e 12 segnalate alla locale Prefettura per uso personale. Inoltre sono stati complessivamente sequestrati circa 800 g di sostanza stupefacente e la somma di circa 29mila euro.