LADISPOLI – Un mese, al massimo qualche altro giorno di marzo. Passi in avanti del cantiere ce ne sono stati, un’accelerata che porterà presto all’inaugurazione del cine-teatro “Massimo Freccia”. Un’opera attesa più che mai dalla popolazione locale che ha sofferto in tutti questi anni per l’assenza di un luogo così importante per assistere a spettacoli cinematografici e teatrali. Lo stesso primo cittadino conferma l’avanzamento dei lavori. «Ho effettuato personalmente un sopralluogo in questi giorni – risponde Alessandro Grando – e devo dire che siamo a buon punto. A breve avverrà il taglio del nastro, diciamo tra fine febbraio e i primi di marzo perché si stanno ultimando le ultime rifiniture». Il progetto definitivo prevede due sale contenenti almeno 500 posti: 350 nella sala principale con dedica speciale a Gigi Proietti e sarà anche quella degli spettacoli teatrali. La seconda sala invece, in omaggio all’attrice Laura Antonelli, che ha vissuto proprio qui in città gli ultimi anni della sua vita, potrà contenere un centinaio di spettatori. Ovviamente bisognerà stabilire quanti giorni durante l’anno verranno concessi alle associazioni per le varie prove ed esibizioni. L’iter è rimasto congelato svariati anni. Prima la pandemia, poi i rincari energetici da addebitare alla guerra in Ucraina, per finire con l’aumento dei prezzi del materiale. Il taglio del nastro doveva avvenire da un bel pezzo ma sono passati diversi anni e l’opposizione politica più di una volta ha contestato apertamente i clamorosi ritardi presentando pure un esposto alla Procura della Corte dei Conti. Tutto sembra alle spalle perché il 2026 è l’anno dell’auditorium che a dirla tutta era stato aperto ma subito chiuso nel 2017 per infiltrazioni e tanti altri problemi con la precedente amministrazione di centrosinistra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA