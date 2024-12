CERVETERI - Buone notizie per i giovanissimi e per i pendolari etruschi. Le corse del trasporto pubblico locale inizialmente sospese saranno ripristinate già da domani. Questo quanto si evince dai nuovi orari diffusi dalla Seatour che si occupa del servizio Tpl dei comuni di Ladispoli e Cerveteri.

IL FATTO

Solitamente durante il periodo estivo, come spiegato dal sindaco Elena Gubetti anche alcuni giorni fa, le modifiche apportate agli orari dei bus del territorio consentiva ai giovani e a chi si ritrova senza un’auto di potersi spostare agevolmente tra Ladispoli e Cerveteri durante le ore serali, e verso il lungomare dei Navigatori Etruschi durante il giorno per concedersi una giornata al mare. Servizio che però quest’anno non era stato garantito. Diverse infatti le corse sospese, ai danni anche di centinaia di pendolari che da Valcanneto raggiungevano con i bus la stazione ferroviaria.

LE MOTIVAZIONI

Una decisione, a quanto pare, presa senza aver consultato l’amministrazione comunale etrusca che aveva immediatamente scritto al Comune di Ladispoli (al momento capofila del servizio) e a Seatour, per chiedere lumi sull’accaduto. « Le corse della linea 23 delle 22:15 e delle 23:25 non sono state effettuata in questo periodo estivo vista la procedura di raffreddamento da parte delle sigle sindacali», aveva prontamente spiegato il vicesindaco ladispolano Annibale Conti ricordando gli atti di violenza ai danni di alcuni conducenti avvenuti proprio lo scorso anno su quelle corse. Lo stesso vicesindaco, proprio come il primo cittadino ladispolano, avevano però garantito la risoluzione del problema.

L’INCONTRO

«Abbiamo fatto due ordini di servizio tramite il dec del servizio per il ripristino e proprio stamattina (ieri, ndr) abbiamo incontrato il Comune di Ladispoli», ha spiegato il sindaco Gubetti. Incontro che, guardando i nuovi orari pubblicati dalla Seatour, hanno dato i loro frutti.

