CERVETERI - «Le corse della linea 23 delle 22.15 e delle 23.25 non sono state effettuate in questo periodo estivo vista la procedura di raffreddamento da parte delle sigle sindacali». A intervenire sull'eliminazione di alcune corse del trasporto pubblico locale, quelle serali tra Ladispoli e Cerveteri che solitamente venivano svolte per agevolare soprattutto i più giovani negli spostamenti, è il vicesindaco e assessore al tpl di Ladispoli, Annibale Conti.

LA SOSPENSIONE DELLE CORSE

A denunciare nei giorni scorsi la sospensione delle corse da Ladispoli a Cerveteri durante le ore serali, e con esse anche quelle utilizzate dai residenti di Valcanneto e Cerveteri per andare al mare o alla stazione, era stato il sindaco etrusco Elena Gubetti che aveva tirato in ballo proprio il comune ladispolano. «Ho inviato una pec al Comune di Ladispoli alla quale non ho ottenuto ancora nessuna risposta».

Immediata la replica del primo cittadino, Alessandro Grando: «Ho già parlato con il responsabile del servizio e l'indicazione che avevo dato era quella di contattare Seatour per ripristinare le corse». «Non è stata una cosa volontaria - ha aggiunto - né una indicazione del sottoscritto o del Comune, ma credo che sia arrivata dalla società». E poi ha assicurato: «I nostri uffici stanno già lavorando per risolvere il problema».

LA PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO SINDACALE

Ora, stando alle parole del vicesindaco e assessore al Tpl ladispolano, Annibale Conti, le corse - almeno quelle serali tra le due città - al momento non sarebbero effettuate a causa degli episodi accaduti lo scorso anno.

I FATTI

In particolar modo il vicesindaco fa riferimento a quanto successo ad agosto quando alcuni minori a bordo del bus, diretti a Cerveteri hanno insultato l'autista. Inutili le sue richieste di moderare il comportamento. I minori «hanno iniziato a suonare il campanello ad ogni fermata senza scendere e insultavano l'autista» avevano raccontato alcuni testimoni. A quel punto il conducente aveva deciso di stoppare la corsa per contattare le forze dell'ordine e proprio in quel momento i ragazzi gli hanno iniziato a tirare addosso dei sassi.

Episodio che si era poi ripetuto a pochi giorni di distanza sempre nella corsa serale tra Ladispoli a Cerveteri. In quel caso alcuni minori avrebbero rubato uno dei martelletti installati sui mezzi per infrangere i vetri in caso di emergenza e una volta a terra avrebbero scagliato qualcosa contro il bus, rompendo un vetro. L'autista in quell'occasione fu costretto a sospendere la corsa sulla Settevene Palo a Cerveteri per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Ma il vicesindaco Conti assicura: «Stiamo verificando la possibilità di ripristinarle».

