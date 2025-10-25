LADISPOLI – Scatterà domani alle 10, presso il monumento naturale di Torre Flavia, il grande evento “Clean Up”, un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio. Questo è il secondo invito rivolto a tutta la cittadinanza, un’occasione per unire forze e buona volontà in nome della natura. L’obiettivo è semplice ma importante: raccogliere rifiuti, ripulire le aree verdi e sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente. L’invito è aperto a tutti: famiglie, scuole, associazioni e cittadini che vogliono contribuire a rendere più pulito e accogliente uno dei luoghi più belli della nostra costa. Basta portare guanti, sorriso e voglia di fare la differenza.