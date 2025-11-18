LADISPOLI – Scorrazzano tra i corridoi e si infilano negli armadietti. I loro escrementi sono la prova delle “visite” costanti all’interno dei plessi. La Corrado Melone e la Fumaroli sarebbero alle prese con la presenza dei topi che hanno alimentato discussioni tra i genitori piuttosto allarmati. L’ultima segnalazione di una mamma riguarderebbe il ritrovamento di tracce all’interno di una classe e persino nelle aule adiacenti alla mensa. Uno stato di allerta che in pochi giorni ha contagiato tanti altri genitori che invocano all’amministrazione comunale e anche alla scuola stessa, interventi risolutivi per un problema che – come confermato dalle istituzioni – si trascina da inizio anno. «Sin da primi giorni stiamo seguendo l’evolversi della situazione – precisa Margherita Frappa, assessore alle Politiche scolastiche del comune di Ladispoli – e la ditta incaricata ha già effettuato diverse derattizzazioni. Evidentemente la vicinanza di più edifici scolastici non aiuta. Ci vuole pazienza e collaborazione, che comunque stiamo ottenendo dalle varie dirigenze. La zona deve essere sanata interamente ma ripeto che il monitoraggio da parte dell’amministrazione è costante».

Mamme e papà però chiedono bonifiche più imponenti, insomma che la derattizzazione avvenga in modo massiccio magari con le scuole chiuse per non correre ulteriori rischi dal punto di vista igienico sanitario, anche per la vicinanza al refettorio scolastico e ai pasti che consumano i bambini del tempo pieno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA