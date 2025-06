S. MARINELLA - “Vorrei rivolgermi al comitato per il Castello, spiegando che non vi è alcun silenzio assordante per quel che riguarda la questione del polo museale e del castello, perché a questa amministrazione e a questa città sta particolarmente a cuore”. A dirlo è il sindaco Tidei in risposta al Comitato per il Castello di Santa Severa, che aveva chiamato in causa il primo cittadino chiedendo che intervenisse per fermare il progetto di Lazio Crea che intende trasformare il maniero in un resort per ricchi. “Ci tengo a spiegare come stanno i fatti – dice Tidei - il presidente di Lazio Crea ha inviato al Comune una bozza di convenzione che il Comune ha rigettato, ritenendola inadeguata rispetto alle proprie esigenze e richieste. A tal fine, abbiamo invitato Lazio Crea a rivedere la proposta anche sulla base di quelle che erano state le conquiste ottenute nella convenzione scaduta. E’ mia intenzione e dell’amministrazione comunale portare la discussione della convenzione nel prossimo consiglio comunale, che si terrà entro la fine del mese di giugno. Si lavorerà sul testo della passata convenzione e tutti i consiglieri avranno la possibilità di presentare gli emendamenti che riterranno validi ed utili al perseguimento di un nuovo accordo, che sia condiviso e ritenuto efficace. La discussione con Lazio Crea è aperta ed ogni evento è monitorato e seguito con attenzione nelle sedi ufficiali. Lazio Crea vuole una convenzione e il Comune ne vuole un’altra, questo è il fatto. Ribadisco quindi che non c’è nessun silenzio assordante e pur comprendendo le preoccupazioni dei cittadini, il Comune, non accetterà discorsi e posizioni dall’aria demagogica. Le discussioni si affrontano sui tavoli istituzionali, con serietà e fermezza”.

