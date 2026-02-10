TARQUINIA - Disavventura per un uomo italiano che ieri mattina ha tentato di introdursi in un’abitazione privata di Tarquinia con l’intento di rubare soldi e oggetti di valore. Il ladro era riuscito a entrare all’interno della casa, probabilmente approfittando di una momentanea assenza dei proprietari, ma non aveva fatto i conti con il rientro del proprietario.

L’uomo, accorgendosi della presenza dell’intruso, lo ha prontamente bloccato e ha contattato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta in breve tempo una volante del commissariato di Tarquinia, che ha preso in consegna il malvivente e lo ha accompagnato negli uffici per le procedure di identificazione e le formalità di rito.

Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della vigilanza dei cittadini e della collaborazione con le forze dell’ordine per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni.

Sul problema dei furti in abitazione, nelle scorse settimane, era stato al centro di una serie di incontri convocati dal prefetto Sergio Pomponio,