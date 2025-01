Disavventura ieri sera per il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, vittima di un tentativo di furto.

Lunedì sera il primo cittadino avrebbe sorpreso un malintenzionato intento ad armeggiare nei pressi della sua autovettura nel tentativo di scassinarla per rubarla.

Il sindaco si trovava a passeggio con il cane ed era a poca distanza dall’auto quando ha visto il ladro.

Bartolacci d’istinto si è avvicinato per fermarlo e ne sarebbe nata una colluttazione ma il ladro ha desistito ed è fuggito e il sindaco, fortunatamente, non è rimasto ferito.

Il malvivente dovrebbe essere un giovane.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri e la polizia locale.