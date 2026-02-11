SANTA MARINELLA Ancora una giornata di pesanti disagi per i residenti della zona Quartaccia e per i viaggiatori, a causa del cedimento di una parte del ponte ferroviario di via Aurelia Vecchia, avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa.

Il collasso parziale del parapetto e di una porzione della massicciata ha richiesto l'intervento d'urgenza di RFI, che sta impiegando sul posto decine di tecnici e operai. Il cedimento ha interessato il lato mare dell'infrastruttura; per motivi di sicurezza, Rete Ferroviaria Italiana ha immediatamente interdetto il binario adiacente al crollo. Le squadre operative sono attualmente al lavoro per il ripristino della massicciata e la messa in sicurezza del parapetto, così da evitare ulteriori distacchi di materiale sulla sede stradale sottostante.

Danni tecnici e ripercussioni sulla linea

Il crollo ha causato danni anche alle linee di alimentazione: gli elettricisti sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei cavi dell'alta tensione che alimentano i convogli.

La circolazione resta critica per i pendolari della linea Roma-Civitavecchia-Grosseto, sebbene si registrino i primi segnali di ripresa.

Attualmente i treni transitano esclusivamente sul binario a monte (lato terra). Alcuni regionali sono stati cancellati o limitati nelle stazioni precedenti per evitare ingorghi nel tratto a senso unico alternato. I convogli in transito subiscono forti rallentamenti precauzionali in prossimità del cantiere.

Trenitalia consiglia di consultare i monitor di stazione o le app ufficiali prima di mettersi in viaggio, poiché la programmazione è soggetta a variazioni repentine in base all'avanzamento dei lavori.

Anche via Aurelia Vecchia risente dell'intervento. L'accesso alla zona della Quartaccia e al Cimitero Comunale è temporaneamente deviato verso il cavalcavia di via Aurelia Sud, nei pressi del km 56.

I lavori proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore, con l'obiettivo di restituire la piena operatività a entrambi i binari, compatibilmente con i tempi tecnici per le verifiche statiche necessarie.