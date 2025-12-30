CERVETERI - No ai fuochi d'artificio, petardi e mortaretti per salutare il 2026. A metterlo nero su bianco è stato il sindaco Elena Gubetti. «Il provvedimento - spiega - nasce per prevenire incidenti e ridurre rumori molesti che possono causare panico, stress e gravi conseguenze per gli animali, in particolare cane e gatti». L'ordinanza sarà valida dalle 23.30 del 31 dicembre alle 3 dell'1 gennaio. Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. «I controlli saranno effettuati dalla Polizia locale e dalle forze dell'ordine». «Confidiamo nella collaborazione di tutti - scrive il sindaco - per un Capodanno sereno, sicuro e rispettoso delle persone, degli animali e dell'ambiente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA