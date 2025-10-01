FIUMICINO – In occasione della stagione estiva, con il notevole aumento di pellegrini e turisti, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno ulteriormente intensificato la campagna straordinaria di controlli presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci”, avviata con l’inizio del “Giubileo della Chiesa Cattolica”, eseguendo centinaia di controlli nei confronti di taxi ed N.C.C. abusivi.

Le attività di controllo, eseguite dai militari del Gruppo di Fiumicino, hanno portato alla contestazione di più di 50 violazioni, all’irrogazione di sanzioni per oltre 55.000 euro, nonché all’individuazione di un tassista totalmente abusivo e al deferimento all’autorità giudiziaria di 2 soggetti per violazione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane o “Daspo urbano”) e per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

