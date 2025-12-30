FIUMICINO - Il nuovo liceo si farà: l’amministrazione comunale di Fiumicino ha promosso e convocato un tavolo di confronto istituzionale, svoltosi presso gli uffici comunali, finalizzato a definire con chiarezza il cronoprogramma della progettazione di un’infrastruttura strategica per il territorio e per il potenziamento dell’offerta formativa locale.

Il confronto è stato reso possibile grazie al costante impegno politico e al dialogo istituzionale che questa amministrazione ha messo in atto nel tempo, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e tempestive alle esigenze della comunità.

Nel corso dell’incontro, Città Metropolitana ha confermato il proprio impegno ad affidare la progettazione dell’opera entro il 2026, consentendo così l’avvio dei lavori di realizzazione all’inizio del 2027.

«La realizzazione del nuovo liceo rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati –. Si tratta di un investimento per garantire ai nostri giovani strutture adeguate alle esigenze formative del territorio. Il percorso di confronto avviato e fortemente voluto dal Comune di Fiumicino è il risultato di una precisa volontà politica e di un lavoro costante di interlocuzione istituzionale con Città Metropolitana, finalizzato al rispetto di tempi certi e alla realizzazione di un’opera attesa da anni."

Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco Giovanna Onorati, la presidente della Commissione scuola Federica Cerulli, Claudio Dello Vicario direttore del dipartimento I – Politiche educative -Edilizia Scolastica, Ester Mieli Senatrice di FdI e Barbara Bonanni consigliera di Città Metropolitana, a conferma di una collaborazione istituzionale solida e continuativa tra gli enti coinvolti.

Queste le parole della consigliera di Fratelli d'Italia Federica Cerulli, presidente della Commissione Scuola: "Esprimo grande soddisfazione per l’esito dell’incontro. Ho seguito questa iniziativa sin dall’inizio con costanza e determinazione, contribuendo in modo concreto al raggiungimento di questo importante risultato.

Ringrazio personalmente la consigliera Barbara Bonanni di Città Metropolitana che ha preso parte all’incontro, dimostrando disponibilità e volontà di trovare una sintesi positiva dopo un anno di lavoro. Un ringraziamento sentito va alla senatrice Esther Mieli, senatrice del nostro collegio, sempre presente e determinante nel rendere possibile questo confronto istituzionale, e al consigliere di Città Metropolitana Stefano Cacciotti, che lo scorso mese aveva presentato una mozione sul tema, pronta ora a essere ritirata alla luce dell’accordo raggiunto».

«Mi sono imbattuta in questa iniziativa perché credo che sia fondamentale riconoscere un diritto allo studio ai nostri ragazzi - ha dichiarato Esther Mieli, senatrice della Repubblica -. In una città importante come Fiumicino, con una popolazione numerosa e molto giovane, è assurdo non riuscire a dare risposte semplici e fondamentali come quelle legate al diritto allo studio».

«Come consigliere di Città Metropolitana di Fratelli d’Italia ho ascoltato le richieste provenienti dal territorio di Fiumicino. In Città Metropolitana c’è una volontà concreta e un’attività propositiva - ha aggiunto Stefano Cacciotti, consigliere di Città Metropolitana di Roma Capitale -. Confidiamo nell’impegno assunto oggi, nonostante non abbia potuto partecipare personalmente all’incontro per motivi istituzionali, essendo in collegamento con il Consiglio di Città Metropolitana».

«Continuerò a seguire con attenzione ogni passaggio -conclude Federica Cerulli- affinché l’impegno assunto oggi si traduca rapidamente in un’opera fondamentale per il futuro dei giovani di Fiumicino».

