TARQUINIA - Anche quest’estate l’Assonautica provinciale di Viterbo ha portato avanti con successo un’iniziativa, che permette a persone con abilità diverse di vivere emozionanti esperienze nautiche. Grazie a una barca speciale, costruita e attrezzata appositamente dall’Assonautica Provinciale di Viterbo, diversi ospiti hanno potuto solcare le acque lungo la costa di Tarquinia.

Il tutto è stato reso possibile dall’impegno dei volontari dell’Associazione, che si sono messi a disposizione per far vivere momenti di socialità e divertimento in mare. Le escursioni sono state organizzate per gli ospiti che hanno soggiornato nella Casa di spiritualità al Lido di Tarquinia provenienti da diverse associazioni impegnate nel sociale, come Filo onlus, Fede e Luce, Casa di Pulcinella Claudio De Santis, “Roma All Blind” (Progetto Roma BXC), e Caritas sez. Don Bosco Roma. L’attività ha rappresentato un atteso momento di condivisione e inclusione, permettendo a persone con abilità diverse di godere della bellezza del mare di Tarquinia Lido in compagnia e in sicurezza.

Il presidente dell’Assonautica provinciale di Viterbo, ingegner Luigi Bellucci, insieme al vicepresidente Roberto Rotatori, hanno espresso il desiderio di continuare e ampliare queste iniziative di collaborazione con le associazioni coinvolte, così da poter regalare, anche negli anni a venire, momenti di felicità a tanti altri partecipanti.

«Il mare di Tarquinia, con la sua bellezza, diventa così non solo un luogo da ammirare, ma un mezzo per abbattere barriere e favorire l’inclusione sociale - spiega Luca Piras per l’Assonautica provinciale di Viterbo - Per l’occasione un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti dei soci dell’Assonautica Borzacchi Carlo, Viola Volfango e Cristofari Antonio che con la loro partecipazione attiva hanno permesso la buona riuscita delle escursioni marine».

