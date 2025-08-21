TARQUINIA - Taglio del nastro questa sera a Tarquinia per l’inizio della 19esima edizione del DiVino Etrusco, la manifestazione che celebra il comune passato culturale delle città della Dodecapoli Etrusca: la confederazione delle dodici potenti città che pur mantenendo la propria indipendenza avevano stretto una forte alleanza religiosa e commerciale.

La kermesse, tra le più attese dell’estate, anima le vie e le piazze del centro storico di Tarquinia, in due weekend, fino al 24 agosto e dal 28 al 30 agosto, con esperienze uniche tra archeologia, arte e architettura storica, grazie a visite guidate, aperture straordinarie e percorsi immersivi pensati per raccontare l’anima antica della città.

A fare da perno alla manifestazione, un percorso enoico che si snoda lungo il suggestivo centro storico di Tarquinia in cui le 12 città etrusche saranno rappresentate da una selezione delle loro migliori cantine. L’evento è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e l’enogastronomo con il cappello Carlo Zucchetti.

