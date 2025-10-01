TARQUINIA – «In questi primi 15 mesi abbiamo investito sulla città tre volte tanto rispetto allo stesso periodo della precedente giunta Giulivi: oltre 3 milioni e 200mila euro destinati a lavori già realizzati o finanziati, contro appena 1 milione e 100mila euro registrati in passato”. Lo dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, sottolineando come la nuova amministrazione abbia impresso «una svolta concreta nella gestione delle risorse pubbliche».

Il primo cittadino interviene dopo le sollecitazioni del consigliere comunale d’opposizione Luigi Serafini di Fratelli d’Italia che esortava l’amministrazione ad uscire dall’immobilismo.

«Questi numeri – afferma il sindaco Francesco Sposetti – non sono soltanto cifre, ma opere, cantieri e interventi su scuole, strade, spazi pubblici e servizi essenziali che ogni giorno migliorano la qualità della vita dei cittadini».

«Tra i progetti principali già avviati o conclusi ci sono: 318mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole; 180mila euro per il rifacimento completo di via Porto Clementino, al Lido; 120mila euro per la messa in sicurezza degli incroci di via IV Novembre; 196mila euro per l’ampliamento della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli», sottolinea Sposetti.

«Tra le iniziative più importanti finanziate che partiranno in futuro - aggiunge il sindaco - ci sono: 99mila euro per la riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli; 480mila euro per gli interventi sul palazzo comunale; 1 milione e 373mila euro per il lungomare, a cui si aggiungono fondi comunali. La capacità di intercettare risorse, programmare con serietà e dare priorità agli interessi della collettività è il nostro modo di amministrare – conclude il primo cittadino –. In questo primo anno di lavoro lo abbiamo fatto senza clamori, ma con risultati concreti. Continueremo su questa strada: lasciamo che a parlare siano i fatti, non le parole».

