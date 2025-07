TARQUINIA – L’Università Agraria di Tarquinia ha organizzato, nell’ambito del Progetto Vat, Valorizzazione Agroalimentare Tarquiniese, finanziato da Arsial e Regione Lazio, un convegno destinato agli operatori del settore e alle istituzioni dal titolo “Agricoltura e Territorio”.

L’incontro si terrà oggi, venerdì 25 luglio, alle ore 18.30, presso la sala conferenze di Palazzo Vipereschi, in via Garibaldi 17, sede dell’Università Agraria, e sarà un’occasione per affrontare temi centrali legati allo sviluppo agricolo e alla gestione del territorio, con un focus particolare sulla realtà di Tarquinia e della Regione Lazio.

«Un’iniziativa – spiegano dall’Università Agraria di Tarquinia – per parlare di sviluppo agricolo e valorizzazione del territorio, rafforzare la rete tra imprese agricole, enti pubblici e cittadini, promuovendo una gestione sostenibile e integrata del territorio».

Il presidente Alberto Riglietti e l’assessore Leonardo Mancini introdurranno i lavori, insieme a esperti e rappresentanti delle principali realtà del settore: Marcello Biagiola di Semietruria; Gianfederico Angelotti di Confagricoltura; Glauco Zannoli della Cooperativa Pantano; Alessandro Serafini della Centrale Ortofrutticola.

Interverrà Gino Stella, presidente di Rete Impresa in commercio, partner dell’iniziativa progettuale.

I tecnici e gli esponenti delle istituzioni porteranno contributi e testimonianze sulle sfide e le opportunità dell’agricoltura moderna, la tutela del paesaggio rurale e le politiche di valorizzazione delle risorse locali.

Al termine dell’incontro sarà allestita una degustazione di prodotti tipici.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

